Потепление и гололед: синоптик рассказал о погоде в Петербурге

По словам синоптика, на погодные условия будет влиять теплый атмосферный фронт с запада. «Он закроет небо плотными низкими облака и станет причиной осадков в виде снега, местами переходящего в ледяные дожди, высока вероятность гололёдных явлений», — отметил он. Кроме того, Гидрометцентр объявил в Петербурге «желтый» уровень погодной опасности из-за образования гололеда.

Так, в городе температура воздуха составит от -3 до -5 градусов, в Ленобласти — до -7. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы, добавил Леус.