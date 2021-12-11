18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Потепление и гололед: синоптик рассказал о погоде в Петербурге

В воскресенье в Петербург придет долгожданное потепление, однако вместе с этим ожидаются ледяной дождь и гололедица. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Shutterstock

По словам синоптика, на погодные условия будет влиять теплый атмосферный фронт с запада. «Он закроет небо плотными низкими облака и станет причиной осадков в виде снега, местами переходящего в ледяные дожди, высока вероятность гололёдных явлений», — отметил он. Кроме того, Гидрометцентр объявил в Петербурге «желтый» уровень погодной опасности из-за образования гололеда.

Так, в городе температура воздуха составит от -3 до -5 градусов, в Ленобласти — до -7. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы, добавил Леус.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: