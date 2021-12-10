Видео дня: маленький дрон показал «Лахта Центр» с необычного «внутреннего» ракурса

Видео завораживающего полета опубликовали на странице в Instagram. В ролике дрон сначала облетает по спирали башню центра, затем резко пикирует вниз и проникает в недоступную глазу техническую вселенную.

Под куполом одного из зданий маленький летающий робот пролетает железные опоры и трубы в миллиметрах от них.

«Сложная геометрия и узор, сформированный гигантскими Х-образными балками, решетками и светопрозрачными подушками из мембран ETFE, скрывают важное. За красотой — многочисленные коммуникации и техника для обслуживания фасадов: краны, люльки, тросы», — отмечается на странице «Лахта Центра».

А ниже показана посадка дрона. Только обязательно досмотрите до конца!