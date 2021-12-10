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Петербургский вуз вошел в рейтинг лучших европейских бизнес-школ по версии Financial Times

Петербургский вуз попал в рейтинг лучших европейских бизнес-школ по версии Financial Times. Им стала Высшая школа менеджмента СПбГУ. Помимо этого, в рейтинг также попали еще два российских института.

Shutterstock.com

Высшая школа менеджмента СПбГУ разместилась на 57 строчке. Выше нее на 49 месте стоит школа управления «Сколково», а на 58 позиции — Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС.

Первую строчку заняла французская HEC Paris, на втором месте —британская London Business School, а третью позицию отдали бизнес-школе Insead, у которой есть филиалы сразу в трех странах: Франции, Сингапуре и ОАЭ.

Чтобы попасть в рейтинг, в вузах должны преподавать MBA, EMBA и MiM, а также курсы повышения квалификации для руководящего состава. Также учебные заведения отбирают по некоторым другим критериям: карьерные перспективы выпускников, их зарплатный уровень, научно-исследовательская работа и этническое и гендерное разнообразие среди сотрудников и учащихся.

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