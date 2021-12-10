В доходном доме Чубакова на Васильевском острове произошел серьезный пожар. Пострадал ребенок

Инцидент произошел вечером на 11-ой линии В.О., 58/5. Пожар начался в пятикомнатной коммунальной квартире на верхнем этаже. Огонь повредил стены и мебель на площади в 32 квадратных метра.

На тушение пожара пригнали четыре расчета и 20 спасателей. Огонь удалось локализовать через час после приезда пожарных на место происшествия. Всех жильцов удалось вовремя эвакуировать, однако от огня пострадал ребенок. Его осмотрели в скорой помощи, а затем отправили в больницу для оказания медицинской помощи. Причины пожара выясняются.

Доходный дом Чубакова признан объектом культурного наследия. Как пишет «Фонтанка», рядом с архитектурным памятником решили построить элитный ЖК. Однако историческое здание от проводимых работ начало покрываться трещинами, и стройку приостановили. Но две недели назад комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры разрешил снять запрет на строительство здания.