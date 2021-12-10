18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В доходном доме Чубакова на Васильевском острове произошел серьезный пожар. Пострадал ребенок

В одной из квартир в доходном доме Чубакова на Васильевском острове произошел пожар. От огня пострадал ребенок, рассказали в городском отделении МЧС.

Инцидент произошел вечером на 11-ой линии В.О., 58/5. Пожар начался в пятикомнатной коммунальной квартире на верхнем этаже. Огонь повредил стены и мебель на площади в 32 квадратных метра.

На тушение пожара пригнали четыре расчета и 20 спасателей. Огонь удалось локализовать через час после приезда пожарных на место происшествия. Всех жильцов удалось вовремя эвакуировать, однако от огня пострадал ребенок. Его осмотрели в скорой помощи, а затем отправили в больницу для оказания медицинской помощи. Причины пожара выясняются.

Доходный дом Чубакова признан объектом культурного наследия. Как пишет «Фонтанка», рядом с архитектурным памятником решили построить элитный ЖК. Однако историческое здание от проводимых работ начало покрываться трещинами, и стройку приостановили. Но две недели назад комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры разрешил снять запрет на строительство здания.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: