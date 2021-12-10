В Смольном рассказали, как будут работать пункты вакцинации на новогодних праздниках

Так, 31 декабря, 1 и 7 января будут работать только дежурные пункты. Со 2 по 6 января и 8-9 января все городские пункты вакцинации и выездные бригады будут принимать пациентов в штатном режиме.

Кроме того, С 30 декабря по 10 января будут работать восемь центров КТ-диагностики, из них три — круглосуточно. ПЦР-лаборатории будут принимать анализы с 31 декабря по 10 января. Уточнить режим работы пунктов вакцинации можно на сайте комитета по здравоохранению или зайти на сайты и в соцсети поликлиник и больниц.

Губернатор города Александр Беглов заверил, что те, кто не успел пройти вакцинацию, смогут это сделать на новогодних каникулах.

«В городе есть для этого все возможности — будут работать пункты как в поликлиниках, так и в торговых центрах. Запас вакцин — рекордный. Ввиду планируемого принятия закона о QR-кодах необходимо обеспечить себе возможность вести обычный образ жизни в условиях пандемии», — заявил Беглов.

Напомним, уровень коллективного иммунитета в России достиг 55,7%. В Петербурге — уже более 74%. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.