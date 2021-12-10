На фортах Кроншлот, Петр Первый и Император Александр I в Кронштадте начались реставрационные работы. Все они включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО и входят в состав будущего туристско-рекреационного кластера «Остров фортов».
«Сейчас мы начинаем строительно-монтажные работы. 2022 год будет полностью посвящен основной задаче: мы будем работать с фасадами, будем восстанавливать несущие конструкции стен фортов. На всех фортах одновременно будут идти работы: это и Кроншлот, Петр Первый, и Император Александр I», — сообщила соорганизатор «Острова фортов» Марика Коротаева.
По словам Коротаевой, основная задача сейчас — это реставрации форта Кроншлот, возведенного в 1704 году. Специалистам предстоит восстановить Николаевскую батарею. Завершить работы планируется к 2024 году. Фортам вернут исторический облик первой трети XX века — специалисты отреставрируют стены, кровли, своды лестниц и казематов, воссоздадут элементы фасадов, оконные и дверные проемы.
После реставрации на форте Кроншлот откроют музейный комплекс, на Петре Первом — музей минно-взрывного дела и культурное пространство. На форте Император Александр I, в котором на рубеже XIX-XX веков работала первая в России противочумная лаборатория, планируется создать музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями. Этот же форт после реставрации станет локацией для игры «Форт Боярд».
Напомним, реконструкцию трех фортов проведут в рамках создания в Кронштадте туристко-рекреационного кластера, посвященного ВМФ России, «Кронштадт. Остров фортов». Работы планируется завершить в 2025 году.
Рассматривается возможность связать форт Император Александр I с Музеем военно-морской славы в Кронштадте канатной дорогой. Первоочередные противоаварийные работы, в рамках которых специалисты приступили к возведению кровли, начались здесь в феврале 2021 года. Эскизные проекты реставрации и приспособления к современному использованию фортов Император Александр I, Петр I и Кроншлот уже одобрены.
Кроме того, из Петербурга до «Острова фортов» в Кронштадте будут ходить скоростные пассажирские катамараны. Они получили название «Котлин» — суда подобного типа в новейшей истории России еще не выпускались.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.