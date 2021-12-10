Фото дня: световые столбы в ночном небе над Ленинградской областью

Световой столб представляет собой визуальное атмосферное явление, оптический эффект, который возникает от Солнца во время его заката или восхода. Ночью такие столбы наблюдаются от Луны, других ярких планет или наземных источников света — последние обычно намного длиннее, чем солнечные или лунные столбы.

Явление вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе. При низких температурах подобные кристаллы также могут образовываться и в более низких слоях атмосферы. Поэтому световые столбы чаще наблюдаются в холодное время года.