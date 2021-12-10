В Петербурге — последние холодные дни. Синоптики рассказали о скором потеплении в городе

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 10 декабря, Петербург останется под влиянием западной периферии антициклона. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без существенных осадков — и по-прежнему холоднее, чем должно быть в эти дни декабря.

Температура воздуха сегодня в городе составит -8…-10 градусов, по области -7…-12, местами от -13 до -18. Ветер ожидается юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Потеплеет в Петербурге уже на этих выходных. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 11 декабря, в городе пройдут небольшие осадки — преимущественно в виде мороси и ледяного дождя, ночью местами. Температура воздуха ночью -8…-10 градусов, днем -2…-4. На дорогах образуется гололедица.

В воскресенье, 12 декабря, в Петербурге также ожидаются небольшие осадки — преимущественно в виде мокрого снега. Ночью местами образуется слабый гололед. В ночное время суток -3…-5 градусов, днем -1…+1. Атмосферное давление будет меняться мало.