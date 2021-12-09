Школьников Ленобласти отправят на каникул досрочно из-за профилактики коронавируса

«На каникулы мы уйдем 25 декабря. Они продлятся типично, то есть позже выходить с каникул мы не собираемся. Закончатся календарные новогодние каникулы, мы выходим учиться», – сказал Александр Дрозденко.

Губернатор объяснил, что досрочный перевод детей на каникулы связан с профилактикой распространения коронавируса.

«Начали болеть дети, есть десятки случаев их госпитализации – это тревожно. Мы действуем точечно, не закрываем на карантин школы и детские сады – закрываем группами. То, что сейчас прервемся, чуть раньше уйдем на каникулы, мне кажется, это правильно», – сказал губернатор региона.

Он также отметил, что проводить новогодние праздники в школах разрешат. Но при условии, если родители захотят их посетить, то у них обязательно должен быть QR-код о вакцинации.

Напомним, в петербургских детских садах и школах запретили проводить массовые мероприятия на новогодние праздники. В этот раз в региональном Роспотребнадзоре посоветовал отметить праздники дома.