18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Школьников Ленобласти отправят на каникул досрочно из-за профилактики коронавируса

В Ленинградской области решили отправить школьников на новогодние каникулы раньше запланированного. Дети начнут отдыхать с 25 декабря. Такое решение связано с профилактикой распространения коронавируса, заявил глава региона Александр Дрозденко.

Shutterstock.com

«На каникулы мы уйдем 25 декабря. Они продлятся типично, то есть позже выходить с каникул мы не собираемся. Закончатся календарные новогодние каникулы, мы выходим учиться», – сказал Александр Дрозденко.

Губернатор объяснил, что досрочный перевод детей на каникулы связан с профилактикой распространения коронавируса.

«Начали болеть дети, есть десятки случаев их госпитализации – это тревожно. Мы действуем точечно, не закрываем на карантин школы и детские сады – закрываем группами. То, что сейчас прервемся, чуть раньше уйдем на каникулы, мне кажется, это правильно», – сказал губернатор региона.

Он также отметил, что проводить новогодние праздники в школах разрешат. Но при условии, если родители захотят их посетить, то у них обязательно должен быть QR-код о вакцинации.

Напомним, в петербургских детских садах и школах запретили проводить массовые мероприятия на новогодние праздники. В этот раз в региональном Роспотребнадзоре посоветовал отметить праздники дома.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: