Четвертый день подряд вечером в Петербурге собираются девятибалльные пробки

На данный момент по данным «Яндекс.Пробки» хуже всего дорожная обстановка в районе площади Восстания, на Садовой улице, на набережных Фонтанки, Кронверкской, Пироговской и Выборгской. Также пробки фиксируются на Троицком мосту и Каменноостровском проспекте, Большом Сампсониевском и Пискаревском проспектах.

Почти парализован юг города. Автомобилисты застряли на проспекте Славы и Народной улице. Магистраль в сторону КАД загружена на все 10 баллов, что на 2 пункта выше обычного. Также пробки образовались и на примыкающих к проспекту Славы улицах.

КАД тоже погряз в заторах, на внешнем кольце все еще сложно проехать. ЗСД в северном направлении стоит в пробках, движение почти остановилось от Васильевского острова почти до съезда на Планерную.

Напомним, в Петербурге возбудили 40 административных дел из-за плохой уборки снега на придомовых территориях и крышах жилых домов. Об этом сообщила Государственная жилищная инспекция по итогам контрольных мероприятий с 30 ноября по 8 декабря.

В Петербурге установили новый рекорд по количеству вывезенного снега за сутки. С начала обильных снегопадов в Петербурге вывезли более 422 кубометров снега. За сутки убрали восьмую часть от этого объема.

А еще о том, как боролись со снегом в XX веке, «Собака.ru» рассказали в Президентской библиотеки — показываем фотографии и открытки из ее фонда.

Сейчас со снегом в Петербурге ведут борьбу по программе «дворник-шеринга». Теперь выйти во двор с лопатой могут жители сразу трех районов и — впервые — школьники. Идею «дворник-шеринга» уже высмеял телеведущий Иван Ургант: «Означает ли это, что власти города и в этом году не закупили снегоуборочную технику?» — задался вопросом он и даже исполнил рекламный джингл инициативы.