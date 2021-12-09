В Петербурге возбудили 40 административных дел из-за плохой уборки снега. Хуже всего коммунальщики работают в центре города

Всего штрафов выписали на общую сумму в 8 млн рублей. Больше всего нарушений зафиксировали в центральных районах города.

А в начале недели возбудили еще 45 административных дел после проверок нежилого фонда. Снег не убирали на 35 крышах, 57 территориях и 257 зонах производства работ, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Напомним, в Петербурге установили новый рекорд по количеству вывезенного снега за сутки. С начала обильных снегопадов в Петербурге вывезли более 422 кубометров снега. За сутки убрали восьмую часть от этого объема.

А еще о том, как боролись со снегом в XX веке, «Собака.ru» рассказали в Президентской библиотеки — показываем фотографии и открытки из ее фонда.

Сейчас со снегом в Петербурге ведут борьбу по программе «дворник-шеринга». Теперь выйти во двор с лопатой могут жители сразу трех районов и — впервые — школьники. Идею «дворник-шеринга» уже высмеял телеведущий Иван Ургант: «Означает ли это, что власти города и в этом году не закупили снегоуборочную технику?» — задался вопросом он и даже исполнил рекламный джингл инициативы.