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В Петербурге установили новый рекорд по количеству вывезенного снега за сутки

С начала обильных снегопадов в Петербурге вывезли более 422 кубометров снега. За сутки убрали восьмую часть от этого объема.

Shutterstock.com

Как рассказали в пресс-службе городского комитета по благоустройству, за прошедшие сутки, с улиц вывезли более 54,5 тысяч кубометров снега — около 2 700 полных самосвалов. Это рекорд за сутки. А с конца ноября, когда в Петербурге начались обильные снегопады, на снегоплавильные пункты отвезли 21 тысячу самосвалов снега.

В ночь на 9 декабря на уборку улиц пригнали более 270 погрузчиков и 380 самосвалов. Всего дороги и тротуары убирали 1 132 единицы техники. А уже днем город чистят от снега 1 038 машин и 1205 дворников. В садах, скверах и парках работают еще 214 машины и 764 человек.

Напомним, программу «дворник-шеринга», в рамках которой к уборке снега в Петербурге привлекают горожан, расширили. Теперь выйти во двор с лопатой могут жители сразу трех районов и — впервые — школьники.

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Комментарии (1)

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  • Доска гласности 9 дек., 2021
    Судя по "куче Беглова" , которая скоро всю Петроградскую набережную захватит, вывозили снег именно туда

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