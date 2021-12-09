Бюро предлагает запустить на территории «Ленфильма» кинокластер — культурно-событийное пространство с пешеходной улицей, соединяющей Каменноостровский проспект с Кронверкской улицей, где можно будет проводить городские праздники и театральные фестивали. Главным элементом пространства станет «Большой кинозал» — современный уличный амфитеатр. Также пространство украсят пергола, защищающая от непогоды, и длинный стол в виде киноленты с кинопроекциями.

Важный элемент проекта — максимальное сохранение существующей зелени, которую дополнят цветник и миксбордеры со злаками и травами. «На мой взгляд, площадка выигрывает по сравнению с уже открытыми общественными пространствами за счет своего близкого расположения от станции метро «Горьковская», а сама киностудия обретет место для встреч, проведения крупных событий индустрии и станет более открыта для горожан», — приводит «Петербургский дневник» слова главного архитектора «Нескучного сада» Елены Шиковой.

Напомним, в 2020 году на территории киностудии «Ленфильм» открылось пространство KINO CORNER. В рамках первого сезона с 15 августа по 30 сентября каждые выходные здесь проходили мастер-классы, концерты, спектакли, кинопоказы, лекции, творческие встречи с ведущими медийными актерами Петербурга. А уже в следующем году на «Ленфильме» планирует открыть кинотеатр, где будут показывать пленочные фильмы. Он разместится в директорском зале — рассказываем, каким будет новое пространство.