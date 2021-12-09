Скончалась директор благотворительного фонда Хабенского Алена Мешкова

В благотворительность Алена Мешкова пришла в 2013 году. До этого она работала на телевидении, организовывала культурную программу зимних Олимпийских игр в Сочи, а также занималась обновлением московских парков. Как признавалась сама девушка, самым сложным в ее работе было «остановиться и оценить то, что уже было сделано».

«С той скоростью, с которой мы двигаемся, сложно находить время для рефлексии. Но не обращать внимания на то, чего ты достиг, на людей, которые были с тобой в этот момент, делили с тобой победы и поражения, нельзя. Чтобы смотреть вперед, важно оглядываться назад», — приводят «Такие дела» слова Мешковой.

«Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Алены Мешковой.

Благотворительный фонд Константина Хабенского с 2008 года помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга вовремя получать всю необходимую медицинскую помощь. Фонд оплачивает диагностику и лечение детей, проводит информационную работу с родителями, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений, а также организует реабилитационные программы.

В 2017 году благотворительный фонд Константина Хабенского запустил информационный портал, где собрана информация об опухолях головного мозга. Организация занимается развитием системы ранней диагностики тяжелого заболевания, повышением квалификации врачей, поддержкой семей заболевших детей, а также просветительской деятельностью. В 2019 году Хабенский удостоился государственной премии «За выдающиеся заслуги в области благотворительности».