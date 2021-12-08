В Петербурге на улице Есенина из-за прорыва трубы образовались реки из кипятка

В Выборгском районе Петербурга на пересечении улицы Есенина и проспекта Луначарского на дорогах образовались реки из кипятка, а местность погрузилась в густой пар. Это произошло из-за прорыва трубы с горячей водой, пишет «Фонтанка».

В МЧС сообщают, что последствия прорыва затопили более 5 тысяч квадратных метров. Сейчас на месте работают 12 спасателей. Поимо них аварию приехали ликвидировать теплоэнергетики. Они заявили, что на ремонт 600 миллиметровой трубы потребуется около 20 часов.

«Ремонтные работы будут проводиться без отключения зданий — жилищным службам рекомендовано поставить здания на проток. На устранение технологического нарушения на трубопроводе такого диаметра отводится 20 часов, по возможности ремонт будет завершен раньше», — заявили в пресс-службе ГУП «ТЭК».

Для жителей, которые не могут попасть в свои дома из-за кипятка на дорогах, предоставили автобус. Там они смогут дождаться устранения течи. В МЧС пояснили, что горожан начнут пускать по домам, когда аварию удастся локализовать. А еще из-за прорыва трубы пострадал мужчина. Сообщается, что он получил ожоги ног, его доставили в больницу для оказания помощи.