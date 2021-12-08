Видео дня: в Петербурге показали самую бесполезную уборку улиц от снега

Инцидент произошел в ночь на 8 декабря в Красногвардейском районе Петербурга на проспекте Энергетиков. На видео хорошо видно, как погрузчик сбрасывает снег в кузов грузовика. Однако все содержимое из него вываливается обратно на проезжую часть.

По всей видимости водитель большегруза не заметил открытую створку кузова. Но в сети уже обозвали весь этот процесс бесконечным и бессмысленным, а еще вызвал много негодования и критики. Как рассказали «Комсомольской правде» в автопарке № 7 «Спецтранс» это могла быть ошибка нового водителя.

«Ничего сложного и серьезного в этом нет. Водитель самосвала молодой и неопытный, только отстажировался. Он не заметил, что кузов переполнился и открылся», — пояснили в автопарке.

В компании также пояснили, что на видео показали лишь небольшую часть происходящего. По проспекту шла целая колонна из пяти самосвалов. Проблему обнаружил водитель погрузчика. Он вернулся и забросил снег в другой грузовик.