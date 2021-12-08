МЧС предупреждает: на Ленинградскую область надвигаются сильные холода

Как предупреждает МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков, уже завтра, 9 декабря, в отдельных районах Ленинградской области температура воздуха ночью будет достигать -23 градусов. Ожидается слабый туман, на дорогах образуется гололедица.

10 декабря в конце дня на западе Ленобласти местами ожидаются небольшие осадки в виде снега и ледяного дождя. На дорогах гололедица, в конце дня местами гололед. Температура воздуха ночью будет опускаться до 24 градусов ниже нуля.

11 декабря днем в большинстве районов региона ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и ледяного дождя. Местами образуется гололед, на дорогах — гололедица. Температура воздуха ночью местами до -19 градусов.

В Петербурге морозы в ближайшие дни также продолжатся. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 9 декабря, ночью местами пройдет небольшой снег, днем обойдется без существенных осадков. В ночное время суток -14…-16 градусов, в окрестностях до -19, днем -11…-13.

Пятница, 10 декабря, в Петербурге пройдет без существенных осадков. Температура воздуха ночью -15…-17 градусов, в окрестностях до -20, днем -9…-11. На дорогах образуется гололедица.

Потеплеет в Петербурге к началу выходных. В субботу, 11 декабря, в городе пройдут небольшие осадки в виде снега и ледяного дождя, ночью местами. В темное время суток будет -9…-11 градусов, днем от 2 до 4 со знаком «минус».