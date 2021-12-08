В Петербурге задержали совладельца «Юлмарта» Августа Мейера. Его обвиняют в крупном хищении у Сбербанка

Задержание проходило в рамках расследования уголовного дела о хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, которые выдавались «Юлмарту» на развитие бизнеса незадолго до развала компании. Еще в 2017 году первым фигурантом по этому делу стал другой совладелец — Дмитрий Костыгин.

Сначала ему предъявили обвинение в крупном мошенничестве, затем статью изменили на менее тяжкую — причинение ущерба без признаков хищения. Но в последствии прокуратура вернула первоначальную статью.

Сейчас Августа Мейера, бывшего гражданина США, который с 1999 года проживает в Петербурге, вместе с его супругой сотрудники СК РФ допрашивают как подозреваемых в деле. Есть вероятность, что их статус изменят на обвиняемых. По итогам первоначальных следственных действий с фигурантами будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.

С 2016 года продолжается конфликт между мажоритарными акционерами «Юлмарта» — Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером (совместно владеют 61,5% ритейлера) и Михаилом Васинкевичем (38,5%). К 2020 году крупнейший в России интернет-ритейлер сдал свои позиции и почти прекратил свое существование.