В Петербург поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V»

Сегодня, 8 декабря, на фармбазу Петербурга поступила партия вакцины «Спутник V» в количестве 67 800 комплектов доз. На сегодняшний день от COVID-19 привиты первым компонентом (без учета «Спутник Лайт») 2 160 282 человека. Завершили цикл вакцинации 2 348 282 петербуржца.

Нарастающий итог поступившей в город вакцины от коронавируса — 3 533 117 комплектов доз. Запас вакцины составляет 698 992 комплекта доз.

«Вакцинация в Петербурге идет хорошими темпами. Сейчас главное — не снижать их до тех пор, пока мы не приблизимся к коллективному иммунитету. Все условия для этого есть — более двухсот точек, где можно привиться, значительный запас вакцины, который постоянно пополняется», — заявил губернатор Александр Беглов, подчеркнув, что сохранение высоких темпов вакцинации позволит избежать новых ограничений в дни новогодних праздников.

Как сообщает пресс-служба Смольного, привиться от коронавируса можно в 185 пунктах вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 53 мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к основным.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 9 миллионов 895 тысяч, в Москве — 1 миллион 971 тысячу, в Петербурге — 806 тысяч, в мире — 267 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».