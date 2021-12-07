В Ленобласти проведут реконструкцию железнодорожного вокзала в Сосново для «Формулы-1»

Он рассказал, что ремонт сделают в рамках подготовки к этапу гонок «Формулы-1». Мероприятие будет проходить на трассе «Игора Драйв» в 2023 году.

Напомним, с 2023 года российский этап гонки «Формула-1» ВТБ Гран-при будет проводиться в Ленинградской области. Соревнования организуют в период белых ночей — это позволит ожидать «приток гостей».

О том, что Гран-при «Формулы-1» с 2023 года будет проводиться в Петербурге, в июне сообщил президент гонки Стефано Доменикали. Соревнования будут организованы на трассе «Игора Драйв» в Приозерском районе Ленинградской области. «Я впечатлен Санкт-Петербургом и уверен, что Гран-при России на "Игора Драйв" станет поразительным событием», — считает он.