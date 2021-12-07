18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Роскомнадзор пригрозил блокировкой сайту проекта Tor из-за запрещенной информации

Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт Tor, если его владельцы не удалят запрещенную информацию. Об этом сообщает «Роскомсвобода».

DANIEL CONSTANTE / Shutterstock.com

От какой именно информации нужно избавиться, в письме РКН не уточняется. Помимо этого, ведомство может также внести в реестр запрещенных сайтов портал проекта, через который можно сказать браузер Tor. С его помощью можно анонимно выходить в интернет и даркнет. Сам же браузер пока не подвергается блокировке.

«В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем сайта мер по удалению запрещенной информации и (или) ограничению доступа к сайту в сети Интернет, будет принято решение о включении в единый реестр сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайт в сети Интернет», — приводят текст уведомления РКН.

Напомним, российские пользователи сообщают о проблемах с доступом к сети Tor — открытому сервису, который помогает обходить блокировку сайтов и устанавливать анонимное сетевое соединение. Юзеры заметили неполадки в работе еще 1 декабря

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: