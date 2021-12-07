Роскомнадзор пригрозил блокировкой сайту проекта Tor из-за запрещенной информации

От какой именно информации нужно избавиться, в письме РКН не уточняется. Помимо этого, ведомство может также внести в реестр запрещенных сайтов портал проекта, через который можно сказать браузер Tor. С его помощью можно анонимно выходить в интернет и даркнет. Сам же браузер пока не подвергается блокировке.

«В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем сайта мер по удалению запрещенной информации и (или) ограничению доступа к сайту в сети Интернет, будет принято решение о включении в единый реестр сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайт в сети Интернет», — приводят текст уведомления РКН.

Напомним, российские пользователи сообщают о проблемах с доступом к сети Tor — открытому сервису, который помогает обходить блокировку сайтов и устанавливать анонимное сетевое соединение. Юзеры заметили неполадки в работе еще 1 декабря