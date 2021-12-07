В Петербурге под Биржевым мостом терпит бедствие плавающий ресторан «Акварель»

Плавающий ресторан под Биржевым мостом терпит бедствие. В заведении «Акварель» нашли пробоину, через которую в трюм поступает вода, сообщает 78.ru со ссылкой на очевидцев.
По предварительным данным, приставы отключили электричество на судне, а из-за ремонта Биржевого моста что-то могло пробить брешь в корабле. Дыру нашли в трюмо в кормовом отсеке. Судно накренилось, сотрудники пытаются откачать воду из помещения.
Сейчас в ресторане никого нет, его ранее опечатали. На месте происшествия работают экстренные службы, водолазы и несколько сотрудников районной администрации.
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