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В Петербурге под Биржевым мостом терпит бедствие плавающий ресторан «Акварель»

Плавающий ресторан под Биржевым мостом терпит бедствие. В заведении «Акварель» нашли пробоину, через которую в трюм поступает вода, сообщает 78.ru со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, приставы отключили электричество на судне, а из-за ремонта Биржевого моста что-то могло пробить брешь в корабле. Дыру нашли в трюмо в кормовом отсеке. Судно накренилось, сотрудники пытаются откачать воду из помещения.

Сейчас в ресторане никого нет, его ранее опечатали. На месте происшествия работают экстренные службы, водолазы и несколько сотрудников районной администрации.

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