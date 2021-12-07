Петербургский автор уличных фресок запустил конкурс среди коммунальщиков на лучший портрет Достоевского

В Петербурге автор уличных фресок Олег Лукьянов запустил всероссийский конкурс среди коммунальщиков на лучший портрет писателя Федора Достоевского. Потом победитель сможет собственноручно закрасить свой рисунок.
«После того, как портрет символа Петербурга Федора Михайловича Достоевского был безжалостно закрашен коммунальными службами, перефразируя фразу из романа «Я ведь не старушонку убил, я себя убил!», – «МЫ ВЕДЬ НЕ ДОСТОЕВСКОГО ЗАКРАСИЛИ, МЫ СЕБЯ ЗАКРАСИЛИ!», предлагается теперь Достоевского нарисовать», – сказано в посте в Instagram Urbanfresco.
В конкурсе рисунка «Портрет Достоевского» приглашают принять участие сотрудников всех жилкомсервисов на территории России. Рисунок может быть выполнен в любой технике и использовать можно любые инструменты: масло, акварель, карандаши, фломастеры, лопаты, ветки, снег и т.д. Главное – на рисунке нужно изобразить Федора Достоевского.
Организаторы хотят таким образом приобщить коммунальщиков к искусству и дать возможность сотрудникам ЖКХ лично прочувствовать и оценить труд художника. Работы будут принимать до 9 февраля 2022 года. Лучшую работу выполнят по методу «русское граффити» (urbanfresco), ее нанесут на стену в районе победившего ЖКХ. А после коммунальщики смогут собственноручно ее закрасить.
Напомним, в честь годовщины напротив дома Мурузи, где жил Иосиф Бродский бизнесмен Олег Лукьянов разместил свою новую работу — фреску с портретом поэта. Однако изображение не продержалось и суток — закрасить его распорядилась завхоз школы № 189, на территории которой оно появилось.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.