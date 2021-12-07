На КАД ограничили скорость движения из-за мороза и гололеда

«В связи со сложными погодными и дорожными условиями на Кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга (А-118 КАД) скорость движения ограничена до 70 км/ч. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит водителей быть предельно внимательными и осторожными, избегать резких маневров, не мешать работе дорожной техники», — говорится в сообщении пресс-службы дорожного управления.

По данным на сайте управления, обработка проезжей части противогололедными материалами будет производиться на внутреннем и внешнем кольце КАД от развязки на пересечении с Приморским шоссе до развязки на пересечении с автодорогой к ММПК «Бронка», срок выполнения — с 08:00 до 20:00 7 декабря. Работы проведет АО ПО «РосДорСтрой».