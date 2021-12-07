На КАД ограничили скорость движения из-за мороза и гололеда

Сегодня на петербургской кольцевой автодороге ограничили скорость движения. Водители могут ехать по КАД не быстрее, чем 70 километров в час.
«В связи со сложными погодными и дорожными условиями на Кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга (А-118 КАД) скорость движения ограничена до 70 км/ч. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит водителей быть предельно внимательными и осторожными, избегать резких маневров, не мешать работе дорожной техники», — говорится в сообщении пресс-службы дорожного управления.
По данным на сайте управления, обработка проезжей части противогололедными материалами будет производиться на внутреннем и внешнем кольце КАД от развязки на пересечении с Приморским шоссе до развязки на пересечении с автодорогой к ММПК «Бронка», срок выполнения — с 08:00 до 20:00 7 декабря. Работы проведет АО ПО «РосДорСтрой».
В Петербурге уже не так морозно, как в минувший понедельник, но по-прежнему холодно. Температура воздуха сегодня в городе составит -10…-12 градусов, по области -9…-14. Ветер ожидается северный, северо-западный 2-7 метров в секунду.
По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 8 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем обойдется без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный слабый, в ночное время суток от -12…-14 градусов, днем -9…-11. На дорогах образуется гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.
В четверг, 9 декабря, в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. Ветер переменный, слабый. Температура воздуха в ночное время суток -16…-18, местами до -21, днем -12…-14. На дорогах гололедица.
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