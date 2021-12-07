На Новой Голландии открывается Новогодний базар 🎄

Как рассказали «Собака.ru» в команде Новой Голландии, Новогодний базар откроется 18 декабря. До конца праздников в двадцати киосках, расположенных во дворе «Бутылки» и у главного входа в здание Кузни, можно будет купить посуду и домашнюю утварь, подарочные книги, елочные украшения, варежки и шапки, детские игрушки и виниловые пластинки, а также попробовать уличную еду — от индийских самосов и римской пиццы до трдельников, раклета и израильских пончиков.

Рядом с главным входом в «Бутылку» откроется елочный базар с пихтами Фразера, датскими елями и деревьями из Ленобласти. Во дворе «Бутылки» нарядят восьмиметровую елку и зажгут уличные очаги, а весь остров будет украшен гирляндами, моравскими звездами и красными новогодними шарами. В армии щелкунчиков появится новый, шестой по счету офицер — в черном мундире и драгунском шлеме с римской цифрой Х на кокарде в честь десятилетия новой истории Новой Голландии.