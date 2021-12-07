Уже на следующей неделе на Новой Голландии открывается Новогодний базар. Во дворе «Бутылки» и у главного входа в здание Кузни расположатся 20 киосков с подарками, елочными украшениями и уличной едой.
Как рассказали «Собака.ru» в команде Новой Голландии, Новогодний базар откроется 18 декабря. До конца праздников в двадцати киосках, расположенных во дворе «Бутылки» и у главного входа в здание Кузни, можно будет купить посуду и домашнюю утварь, подарочные книги, елочные украшения, варежки и шапки, детские игрушки и виниловые пластинки, а также попробовать уличную еду — от индийских самосов и римской пиццы до трдельников, раклета и израильских пончиков.
Рядом с главным входом в «Бутылку» откроется елочный базар с пихтами Фразера, датскими елями и деревьями из Ленобласти. Во дворе «Бутылки» нарядят восьмиметровую елку и зажгут уличные очаги, а весь остров будет украшен гирляндами, моравскими звездами и красными новогодними шарами. В армии щелкунчиков появится новый, шестой по счету офицер — в черном мундире и драгунском шлеме с римской цифрой Х на кокарде в честь десятилетия новой истории Новой Голландии.
В центре острова продолжит работать ледовый каток, а на главной аллее — «Пирожковая», которую придумали основатели грузинского кафе «Дзамико». В инфоцентре острова появятся новые зимние сувениры: толстовки с новогодними рисунками, свечи, наклейки и значки. Для детей в праздники пройдут новогодние мастер-классы в «Моей школе» и елки в пространстве «Дети говорят» Дома Коменданта.
В этом году в благотворительном киоске на Новогоднем базаре снова заработает «Новогодняя почта», куда любой желающий может принести подарки для подопечных семи петербургских фондов: «Ночлежка», AdVita, «Антон тут рядом», «Старость в радость», «Теплый дом», «Потеряшка» и «Яркая жизнь». Подробнее о том, как помочь на Новый год тем, кому это особенно нужно, можно узнать по ссылке.
Напомним, в преддверии Нового года в «Севкабель Порту» откроется праздничный pop-up маркет. На этот раз по соседству с главными зимними точками притяжения — катком и снежной горкой.
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