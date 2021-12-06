Сурки Ленинградского зоопарка Ижорик и Августина впали в зимнюю спячку

Вот теперь зима в Петербурге точно наступила: сурки Ленинградского зоопарка Ижорик и Августина впали в спячку. Пока морозы в городе бьют все рекорды, пушистые «метеорологи» подтверждают — холода теперь с нами надолго!
Сотрудники Ленинградского зоопарка
О зимней спячке сурков:
Наверняка многие мечтают о таком королевском сне. От 4-5 до 9 месяцев сурки могут находиться в спячке. Они заранее накапливают жир, ведь во время зимовки эти зверьки ничего не едят и не пьют. В этом году наши запасливые питомцы к спячке весили примерно 6-8 кг. Весь ноябрь они выходили из домика только, чтобы плотно пообедать и вернуться. С 29 ноября работники зоопарка заметили, что упитанные красавчики вовсе притихли и не появляются у миски с едой.
Домик сурков утеплён сеном, опилками и двойными стенками. Сейчас вход в их жилище грызуны самостоятельно закрыли сеном, что вполне себе сойдёт за табличку «Не беспокоить». Утепляйтесь, дорогие друзья! И не забывайте, что здоровый качественный сон этой зимой поможет вам выглядеть и чувствовать себя на высоте
Напомним, в этом году сурки Ленинградского зоопарка Ижорик и Августина проспали свой профессиональный праздник. По Дню сурка, который отмечается во всем мире 2 февраля, прогнозируют наступление весны и то, какой она будет. Тогда мы были с ними солидарны — погода продолжала располагать к спячке.
В 2019 году сурки Ленинградского зоопарка также проспали День сурка. Как и в 2018-ом — тогда они пробудились от спячки только в начале апреля. В прошлом году Ижорик и Августина проснулись 11 февраля. Пока сурки исследовали вольер, их детеныши продолжали наслаждаться отдыхом.
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