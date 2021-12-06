Сурки Ленинградского зоопарка Ижорик и Августина впали в зимнюю спячку

О зимней спячке сурков:

Наверняка многие мечтают о таком королевском сне. От 4-5 до 9 месяцев сурки могут находиться в спячке. Они заранее накапливают жир, ведь во время зимовки эти зверьки ничего не едят и не пьют. В этом году наши запасливые питомцы к спячке весили примерно 6-8 кг. Весь ноябрь они выходили из домика только, чтобы плотно пообедать и вернуться. С 29 ноября работники зоопарка заметили, что упитанные красавчики вовсе притихли и не появляются у миски с едой.

Домик сурков утеплён сеном, опилками и двойными стенками. Сейчас вход в их жилище грызуны самостоятельно закрыли сеном, что вполне себе сойдёт за табличку «Не беспокоить». Утепляйтесь, дорогие друзья! И не забывайте, что здоровый качественный сон этой зимой поможет вам выглядеть и чувствовать себя на высоте