Когда морозы в Петербурге отступят? Рассказал главный синоптик города

Петербург пережил самую холодную ночь за последние 128 лет. Когда морозы отступят? Прогноз дал главный синоптик города.
По прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, морозы начнут отступать уже завтра. Во вторник, 7 декабря, и последующие дни температура воздуха в городе прогнозируется в районе 9-10 градусов ниже нуля. А уже ближе к следующей неделе в Петербурге и вовсе может наступить оттепель.
По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 7 декабря, в Петербурге ожидается преимущественно облачная погода, временами пройдет небольшой снег. В ночное время суток -16…-18 градусов, днем -10…-12 На дорогах образуется гололедица.
В среду, 8 декабря, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду — в ночные часы пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью -12…-14 градусов, днем -9…-11. На дорогах по-прежнему гололедица.
В четверг, 9 декабря, в Петербурге будет переменно облачно, обойдется без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. В ночное время суток -16…-18 градусов, местами до -21, днем -12…-14. На дорогах продолжит образовываться гололедица.
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