Когда морозы в Петербурге отступят? Рассказал главный синоптик города

По прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, морозы начнут отступать уже завтра. Во вторник, 7 декабря, и последующие дни температура воздуха в городе прогнозируется в районе 9-10 градусов ниже нуля. А уже ближе к следующей неделе в Петербурге и вовсе может наступить оттепель.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 7 декабря, в Петербурге ожидается преимущественно облачная погода, временами пройдет небольшой снег. В ночное время суток -16…-18 градусов, днем -10…-12 На дорогах образуется гололедица.

В среду, 8 декабря, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду — в ночные часы пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью -12…-14 градусов, днем -9…-11. На дорогах по-прежнему гололедица.

В четверг, 9 декабря, в Петербурге будет переменно облачно, обойдется без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. В ночное время суток -16…-18 градусов, местами до -21, днем -12…-14. На дорогах продолжит образовываться гололедица.