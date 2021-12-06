18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Видео дня: фонари устроили дискотеку в парке «Героев-пожарных»

Воскресным вечером в парке «Героев-пожарных» фонари устроили настоящую «дискотеку». Светопредставление оказалось дефектом освещения — но зато красивым! Посмотрите прямо сейчас.

«Где то на пульте управления освещением парка случайно уснул кот», «Эпилептик включал свет…», «Близкие контакты третьей степени», — комментируют видео с «морозной дискотекой» петербуржцы. По сообщениям очевидцев, фонари вели себя неестественно около 18:30 вечером 5 декабря.

Светопредставление оказалось дефектом в системе уличного освещения парка. На место была направлена аварийная бригада «Ленсвета», которая выясняла причины неполадок и восстанавливала нормальный режим работы фонарей.

Shutterstock.com

Напомним, парк «Героев-пожарных» был открыт в сентябре 2019 года во Фрунзенском районе Петербурга. Зеленая зона площадью 48 гектаров подходит как для активного, так и тихого отдыха — там появились площадки для спортивных игр, теннисные корты и скейтпарк, а также благоустроенные прибрежные зоны сразу шести прудов, в которых обитают краснокнижные птицы.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: