Видео дня: фонари устроили дискотеку в парке «Героев-пожарных»

Воскресным вечером в парке «Героев-пожарных» фонари устроили настоящую «дискотеку». Светопредставление оказалось дефектом освещения — но зато красивым! Посмотрите прямо сейчас.
«Где то на пульте управления освещением парка случайно уснул кот», «Эпилептик включал свет…», «Близкие контакты третьей степени», — комментируют видео с «морозной дискотекой» петербуржцы. По сообщениям очевидцев, фонари вели себя неестественно около 18:30 вечером 5 декабря.
Светопредставление оказалось дефектом в системе уличного освещения парка. На место была направлена аварийная бригада «Ленсвета», которая выясняла причины неполадок и восстанавливала нормальный режим работы фонарей.
Напомним, парк «Героев-пожарных» был открыт в сентябре 2019 года во Фрунзенском районе Петербурга. Зеленая зона площадью 48 гектаров подходит как для активного, так и тихого отдыха — там появились площадки для спортивных игр, теннисные корты и скейтпарк, а также благоустроенные прибрежные зоны сразу шести прудов, в которых обитают краснокнижные птицы.
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