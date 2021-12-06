Видео дня: фонари устроили дискотеку в парке «Героев-пожарных»

«Где то на пульте управления освещением парка случайно уснул кот», «Эпилептик включал свет…», «Близкие контакты третьей степени», — комментируют видео с «морозной дискотекой» петербуржцы. По сообщениям очевидцев, фонари вели себя неестественно около 18:30 вечером 5 декабря.

Светопредставление оказалось дефектом в системе уличного освещения парка. На место была направлена аварийная бригада «Ленсвета», которая выясняла причины неполадок и восстанавливала нормальный режим работы фонарей.