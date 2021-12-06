Сколько снега вывезли из дворов Петербурга с начала снегопадов? Отчитались в Смольном

За прошедшую неделю в Петербурге выпало 34 сантиметра осадков. В среднем каждый день на улицах работали 1 000 машин и 1 190 дворников. Ночью на расчистку выходили 1 100 единиц техники и 430 человек, рассказали в городском комитете по благоустройству.

Самый большой показатель был зафиксирован в воскресенье: за 5 декабря из города вывезли более 50 тысяч кубометров снега на 2,5 тысячи самосвалов. За неделю в садах и скверах занимались расчисткой территорий около 200 единиц техники и 650 специалистов садово-парковых предприятий.

В понедельник на улицы города вывели 1 060 машин и 1 186 дворников, а в парках снег убирали 240 машин и 836 специалистов.

Напомним, морозы в Петербурге побили рекорд 128-летней давности. Последний раз так же холодно, как сегодня утром, было в далеком 1893 году!

А еще по прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, морозы начнут отступать уже завтра. Во вторник, 7 декабря, и последующие дни температура воздуха в городе прогнозируется в районе 9-10 градусов ниже нуля. А уже ближе к следующей неделе в Петербурге и вовсе может наступить оттепель.