В РЖД снизили снизили стоимость билетов на «Сапсан» в Петербург в рамках новогодней распродажи

С 1 января 2022 года первые билеты на «Сапсан» в Петербург будут продаваться по сниженной цене. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале «РЖД».
Речь идет о поездах «Сапсан», которые курсируют по направлению Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород. Так, стоимость билетов на «Сапсан» в Петербург составит от 2022 рублей, в Нижний Новгород — от 1162 рублей. Как уточнили в пресс-службе, цена билета будет зависеть от класса обслуживания и выбора категории места, но не меняется в зависимости от даты покупки или спроса, как и обычно.
Билеты можно приобрести на сайте компании, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» (для iOS и Android) и в кассах.
Напомним, ранее стало известно о том, что в электричках в Петербурге и Ленинградской области разрешили провозить лыжи и сноуборды бесплатно. Акцию «Зимний бонус» на пригородных поездах запустят 3 декабря, а продлится она до 31 марта 2022 года.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.