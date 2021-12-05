В РЖД снизили снизили стоимость билетов на «Сапсан» в Петербург в рамках новогодней распродажи

Речь идет о поездах «Сапсан», которые курсируют по направлению Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород. Так, стоимость билетов на «Сапсан» в Петербург составит от 2022 рублей, в Нижний Новгород — от 1162 рублей. Как уточнили в пресс-службе, цена билета будет зависеть от класса обслуживания и выбора категории места, но не меняется в зависимости от даты покупки или спроса, как и обычно.

Билеты можно приобрести на сайте компании, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» (для iOS и Android) и в кассах.