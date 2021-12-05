18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В «Фонде друзей балтийской нерпы» реабилитировали 19 животных за минувший сезон

За прошедший сезон специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы» спасли и вернули в дикую природу 19 подопечных. Об итогах 2021 года они рассказали каналу «47 channel».

Так, в минувший четверг они выпустили на волю последнюю пациентку — самочку ладожской нерпы. Она была обнаружена в конце лета у Коккорево (Всеволожский район Ленинградской области). В целом сезон был рекордным по количеству реабилитированных ластоногих: их находили в Неве, реке Фонтанке, Крюковом канале и в канале Грибоедова. Тем не менее сотрудники Центра не смогли спасти двоих: один детеныш скончался из-за разрыва сосудов брюшной аорты после сильнейшей травмы, а другой не выдержал аномальной жары в июне.

Как рассказали специалисты, нерпята страдали из-за 30-градусной жары этим летом: они вылезали на солнцепек и получали тепловой или солнечный удар, а также на ослабленных детенышей нападали птицы и животные.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: