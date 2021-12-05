В «Фонде друзей балтийской нерпы» реабилитировали 19 животных за минувший сезон

Так, в минувший четверг они выпустили на волю последнюю пациентку — самочку ладожской нерпы. Она была обнаружена в конце лета у Коккорево (Всеволожский район Ленинградской области). В целом сезон был рекордным по количеству реабилитированных ластоногих: их находили в Неве, реке Фонтанке, Крюковом канале и в канале Грибоедова. Тем не менее сотрудники Центра не смогли спасти двоих: один детеныш скончался из-за разрыва сосудов брюшной аорты после сильнейшей травмы, а другой не выдержал аномальной жары в июне.

Как рассказали специалисты, нерпята страдали из-за 30-градусной жары этим летом: они вылезали на солнцепек и получали тепловой или солнечный удар, а также на ослабленных детенышей нападали птицы и животные.