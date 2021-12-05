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«Усиление морозов»: синоптик рассказал о погоде в Петербурге

В ближайшие дни в Петербурге перестанут идти снегопады, однако усилятся морозы. Это следует из прогноза ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

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По словам синоптика, на погоду будет влиять гребень скандинавского антициклона. «Усиливаясь с севера, он будет рассеивать облака и постепенно прекратит снег. При этом морозы будут усиливаться», — поделился он.

В городе температура воздуха составит от -12 до -14 градусов, в Ленобласти столбики термометров опустятся до -16. При этом на востоке области ожидаются морозы до - 20 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

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