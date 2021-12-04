Стало известно, сколько петербуржцев довольны своей зарплатой и коллективом

Так, лишь 32% респондентов не имеют претензий к уровню своего заработка. При этом руководством довольны только 28% занятых петербуржцев. Кроме того, 40% опрошенных заявили, что им нравятся рабочие обязанности, а еще 48% не имеют претензий к своему коллективу.

Примечательно, что 17% горожан признались, что их на работе ничего не радует. Основные причины увольнения в Петербурге — по собственному желанию, плохая зарплата или атмосфера в коллективе.