Стало известно, сколько петербуржцев довольны своей зарплатой и коллективом

Только треть работающих петербуржцев довольны своей зарплатой. Это следует из исследования сервиса по поиску работы HeadHunter. Рассказываем, что еще нравится горожанам на рабочем месте.
Так, лишь 32% респондентов не имеют претензий к уровню своего заработка. При этом руководством довольны только 28% занятых петербуржцев. Кроме того, 40% опрошенных заявили, что им нравятся рабочие обязанности, а еще 48% не имеют претензий к своему коллективу.
Примечательно, что 17% горожан признались, что их на работе ничего не радует. Основные причины увольнения в Петербурге — по собственному желанию, плохая зарплата или атмосфера в коллективе.
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