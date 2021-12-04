Медведев открыл памятник к 100-летию Кронштадтского восстания. Он призвал говорить правду о ее прошлом «без искажений и умолчания»

«Мемориал, который мы сегодня открываем, имеет особую историю и особое значение для нашей страны. Он создан в память жертв "Кронштадтского восстания". О "Кронштадтском восстании" на протяжении десятилетий было не принято говорить всю правду», — заявил он. Он также призвал говорить правду о прошлом страны «без искажений и умолчания».

На мероприятии также присутствовал губернатор города Александр Беглов. Глава города напомнил, что закладной камень на месте был установлен еще в марте 2021 года. Как он отметил, памятник жертвам кронштадтских событий 1921 года станет напоминанием о Гражданской войне, которая «расколола народ и привела к многочисленным жертвам». Памятник установлен Российским военно-историческим обществом при поддержке правительства Санкт-Петербурга. Авторами памятника стали Денис Стритович и Тимур Юрченко.