В Петербурге пройдет Фестиваль света. Тема этого года — 800-летие Александра Невского

Фестиваль света стартует 6 декабря, в день памяти князя Александра Невского, на официальном городском туристском портале Visit Petersburg. В ночь 6 на 7 декабря 2021 года его можно будет посмотреть на «Пятом канале» в 00:30. В этом году фестиваль получил название «Чудо Света. Связь времен». Оно отражает взаимосвязи знаменательных событий и выдающихся людей в истории Петербурга и России.

Панорамной основой для световых картин и инсталляций станут исторические стены Петропавловской крепости. В игре света, тени и огней работы художников отразят основные традиции Петербурга, исторические вехи его становления, культуру и современные достижения, классическое наследие России и научный прогресс.

«Не выходя из дома, в России и других странах каждый зритель сможет увидеть фестиваль с лучшего ракурса, испытать восторг и насладиться незабываемой атмосферой Северной столицы», — заверяют организаторы.

В этом году фестиваль вновь пройдет в онлайн-формате. Перейдя в Сеть, он значительно увеличил масштаб показа и даже установил мировой. Мастера и художники по свету, компьютерные дизайнеры 3D графики и анимации сотворили самую большую по протяженности световую проекцию — 1 244 метра.