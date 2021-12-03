Где в Петербурге можно воспользоваться перехватывающими парковками? Опубликована карта

Перехватывающие парковки создаются вблизи транспортных узлов — это позволяет автомобилистам оставить личный транспорт в пешей доступности от метро и, миновав пробки, доехать до центра города. Сейчас в Петербурге функционируют 17 «перехватов» на 1 754 машиноместа. В течение месяца этот перечень пополнят еще три перехватывающие автостоянки.

Работы по созданию «перехвата» прямо сейчас ведутся у станции метро «Рыбацкое» на Тепловозной улице, на Торфяной дороге в районе станции метро «Старая Деревня» и вблизи железнодорожной станции «Царское село» на Удаловской улице в Пушкине.

«Расширение зоны платной парковки ведется в комплексе с развитием сети перехватывающих автостоянок. Они позволят разгрузить автомобильный трафик в исторической части города», — отметили в Комитете по транспорту Петербурга.