Где в Петербурге можно воспользоваться перехватывающими парковками? Опубликована карта

Где в Петербурге можно воспользоваться перехватывающими парковками и для чего они нужны? Рассказываем о «перехватах» и показываем карту их расположения.
Перехватывающие парковки создаются вблизи транспортных узлов — это позволяет автомобилистам оставить личный транспорт в пешей доступности от метро и, миновав пробки, доехать до центра города. Сейчас в Петербурге функционируют 17 «перехватов» на 1 754 машиноместа. В течение месяца этот перечень пополнят еще три перехватывающие автостоянки.
Работы по созданию «перехвата» прямо сейчас ведутся у станции метро «Рыбацкое» на Тепловозной улице, на Торфяной дороге в районе станции метро «Старая Деревня» и вблизи железнодорожной станции «Царское село» на Удаловской улице в Пушкине.
«Расширение зоны платной парковки ведется в комплексе с развитием сети перехватывающих автостоянок. Они позволят разгрузить автомобильный трафик в исторической части города», — отметили в Комитете по транспорту Петербурга.
Чтобы бесплатно воспользоваться перехватывающими парковками, необходимо заехать на автостоянку с 06:01 до 20:00, совершить поездку на общественном транспорте и оплатить ее с помощью «Подорожника» или транспортного приложения Единой карты петербуржца. После возвращения на «перехват» нужно приложить «Подорожник» или ЕКП к автоматизированной кассе оплаты и покинуть перехватывающую автостоянку до 23:59 текущих суток.
Если не использовать автостоянку в режиме перехватывающей, то стоимость парковки в дневное время составит 25 рублей в час. Кроме того, жители домов, расположенных вблизи автостоянок, нередко используют их для ночной парковки: в таком случае стоимость разового размещения транспортного средства в период с 20:01 до 06:00 равна 150 рублям.
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