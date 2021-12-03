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Цифра дня: из-за осеннего локдауна в Петербурге пострадали 40 тысяч предпринимателей

Из-за локдауна, введенного в Петербурге с 30 октября по 7 ноября, пострадали почти 40 тысяч предпринимателей. Такую статистику привела зампредседателя Комитета по промышленной политике Ольга Горышина.

Shutterstock.com

По данным Горышиной, из-за девяти нерабочих дней по коронавирусу пострадали 39,5 тысячи предпринимателей из 29 отраслей Петербурга. Им окажут помощь — новый пакет мер поддержки бизнеса находится на согласовании в юридическом комитете. «Надеемся, что в ближайшее время меры поддержки выйдут. Основной упор делается на мерах по восстановлению экономики. Мы ждем неделю. Мы уже хотим выйти с этим на губернатора», — приводит «Деловой Петербург» ее слова.

Также Горышкина высказалась о введении QR-кодов для посещения торговых центрах и общепита. Она отметила, что из 5,5 млн петербуржцев 2,5 миллиона уже привились от коронавируса, еще 500 тысяч — переболели. Кроме того, сертификаты не потребуются несовершеннолетним детям — их в Петербурге 900 тысяч. Поэтому данная мера не станет жесткой. «У нас небольшой процент людей, которые не могут посещать такого рода объекты», — резюмировала она.

Напомним, ранее в Петербурге изменили дату ввода QR-кодов для посещения ресторанов и торговых центров. Теперь их запустят с 27 декабря, а не с 1 декабря, как обещали ранее.

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