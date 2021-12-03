Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы в Петербурге. Дальше — больше? Синоптики дали прогноз

Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы в Петербурге. Температура воздуха в темное время суток 3 декабря опустилась до отметки в -10,4 градуса, а на территории Ленинградской области еще ниже — в Лодейном поле синоптики зафиксировали -20,9.

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 3 декабря, на погоду в Петербургеокажет влияние северо-восточная периферия приближающегося циклона, названного немецкими метеорологами «Даниэль». Его облачная спираль закроет небо плотной пеленой, пойдет снег, продолжая постепенно наращивать снежный покров.

Температура воздуха в городе сегодня составит -4…-6 градусов, по области -3…-8. Ветер ожидается северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 4 декабря, ожидается преимущественно облачная погода. Ночью пройдет умеренный снег, днем местами. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха в течение суток от 5 до 7 градусов ниже нуля. На дорогах гололедица.

Ночь на воскресенье может стать еще холоднее. 5 декабря синоптики прогнозируют переменную облачность, пройдет небольшой снег. Ветер ожидается восточный направлений слабый. Температура воздуха в ночное время суток от 14 до 16 градусов со знаком «минус», в пригородах местами до -19, днем -10…-12.