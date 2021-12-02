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В Ленобласти Фонд друзей балтийской нерпы отправил в дикую природу последнюю подопечную сезона

Фонд друзей балтийской нерпы в Репино подвел итоги спасательного сезона. Он длился девять месяцев, и за это время сотрудники Центра изучения и сохранения морских млекопитающих спасли 19 особей.

Фонд друзей балтийской нерпы

Последнюю — самку ладожской нерпы, которую нашли в конце августа в деревне Кооккорево, выпустили в дикую природу 2 декабря.

«Выпущенная самочка ладожской нерпы до попадания в Центр уже успела пожить в дикой природе и с большой опаской и недоверием относится к людям, и за время пребывания в Репино нерпа запомнилась всем постоянной и непримиримой борьбой с полотенцами, которые ей подкладывали для ухода за шерстью. Ей, как и почти сотне других своих пациентов, Центр изучения и сохранения морских млекопитающих подарил второй и гораздо лучший шанс на жизнь. Беспокоиться о том, что животное выпускают зимой, не нужно, так как температура воды в Ладоге всегда около нуля градусов и значительно теплее, чем температура воздуха. К тому же кольчатая нерпа изначально арктический вид животных и прекрасно приспособлена к жизни среди льдов», — рассказали зоологи.

Также сотрудники фонда рассказали, что больше всего животных находили в Неве, Фонтанке, Крюковом канале и канале Грибоедова. В этом сезоне находили много пострадавших детенышей нерп из-за аномально жаркого лета. Малыши выползали на солнцепек, быстро получали тепловой или солнечный удар, а на них ослабленных нападали хищники и птицы.

Напомним, сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы подглядели за маленькой балтийской нерпой, отдыхающей под дождем около Зеленогорска. Наше тотемное животное в ожидании выходных!

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