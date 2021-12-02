В электричках Петербурга и Ленобласти разрешили провозить лыжи и сноуборды бесплатно

Акцию «Зимний бонус» на пригородных поездах запустят 3 декабря, а продлится она до 31 марта 2022 года. Пассажирам разрешили бесплатно провозить сноуборды и лыжи, размеры которых превышают по сумме трех измерений 180 см.

«Весь спортивный инвентарь необходимо размещать на местах для ручной клади или в вагоне поезда так, чтобы он не нарушал условия проезда других пассажиров», — отметили в СЗППК.

Напомним, возобновление железнодорожного сообщения между Петербургом и Финляндией откладывается. Из-за штамма коронавируса «омикрон» запуск поездов «Аллегро» сложен на неопределенный срок.