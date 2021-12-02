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Фото дня: трехметровый сугроб в самом центре Петербурга 🗻

Мечтаете об отдыхе в горах? Мы нашли альтернативу. Трехметровый (а то и больше) сугроб в самом центре Петербурга, на пяти углах. И это только 2-е декабря!

За минувшую среду с улиц Петербурга было собрано и вывезено более 44 тысяч кубометров снега. По данным Комитета по благоустройству, сегодня, 2 декабря, вывозом снега занимаются 150 погрузчиков и около 200 самосвалов.

Всего сегодня уборкой городских магистралей заняты 1 097 единиц техники и 1 221 работник ручного труда. Территории зеленых насаждений чистят еще 249 машин и 838 специалистов садово-парковых предприятий.

Начавшийся в конце прошлой недели снег 29 и 30 ноября усилился до настоящей зимней стихии. За эти дни в Петербурге выпало более 20 сантиметров осадков, то есть на городские дороги легло порядка 1,2 миллиона кубометров снега.

Посмотрите также на сугроб на Парфеновской улице в Адмиралтейском районе — как шутят жители ЖК «Галактика», это их «личный сугробень».

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На уборку снега в Петербурге вышли и участники «дворник-шеринга». В первую рабочую смену лопаты в руки взяли всего шесть человек — они расчищали один из дворов Калининского района. Среди них была петербургская студентка Ирина. Она рассказала редакции «Собака.ru» о том, почему откликнулась на предложение властей, стоят ли 150 рублей в час затраченных усилий, и верит ли она, что программа спасет город от сугробов.

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