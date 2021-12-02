В Петербурге появится набережная Миклухо-Маклая. Где именно?

Безымянный проезд от Западного скоростного диаметра до улицы Челюскина в Василеостровском районе будет называться набережной Миклухо-Маклая в честь знаменитого русского путешественника. Его жизнь и деятельность, как отмечают в Смольном, «были тесно связаны с Санкт-Петербургом и Васильевским островом».

«Многие улицы в этом районе носят имена путешественников и первооткрывателей — проспект Крузенштерна, улицы Лисянского, Челюскина, Чирикова. Решению о присвоении безымянному проезду имени выдающегося путешественника принято на заседании Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям (Топонимической комиссии)», — добавили в пресс-службе администрации города.

Постановление городского правительства «О присвоении наименования безымянному проезду в Василеостровском районе Санкт-Петербурга» уже подписал губернатор Александр Беглов. Когда именно на домах в проезде поменяются таблички — не уточняется.

Николай Николаевич Миклухо-Маклай — русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник, изучавший коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, называемого Берегом Маклая. Миклухо-Маклай родился в 1946 году в Новгородской губернии и скончался в 1888 в Петербурге.