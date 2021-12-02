18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

У банкоматов в петербургском ТЦ нашли скрытую камеру. За два месяца она собрала данные более 100 владельцев пластиковых карт

Сотрудники полиции Петербурга раскрыли схему похищения денег с банковских карт горожан. Всего за несколько месяцев злоумышленники украли около 12 млн рублей, заявили в пресс-службе регионального управления МВД.

Shutterstock.com

По оперативным данным, преступники поставили скрытую камеру над банкоматами в одном торговом центе. Устройство записывало пин-коды карт, затем передавало информацию злоумышленникам через мобильный интернет. А в самих банкоматах находилось скимминговое устройство, которое считывало полные данные пластиковых карт.

После этого преступники изготавливали дубликаты карт, и снимали с них деньги. За два месяца ворам удалось обокрасть более 100 граждан на общую сумму в 12 млн рублей. Деньги они переводили на подконтрольные счета, а затем конвертировали в криптовалюту.

Злоумышленники пытались сбежать из Петербурга, но одного из них задержали на железнодорожном вокзале Новосибирска. Им оказался 27-летний мужчина, предварительно он выступает одним из организаторов схемы. У него изъяли ноутбук и средства связи.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в крупном размере. Подозреваемого арестовали. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски других соучастников.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: