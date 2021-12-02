У банкоматов в петербургском ТЦ нашли скрытую камеру. За два месяца она собрала данные более 100 владельцев пластиковых карт

По оперативным данным, преступники поставили скрытую камеру над банкоматами в одном торговом центе. Устройство записывало пин-коды карт, затем передавало информацию злоумышленникам через мобильный интернет. А в самих банкоматах находилось скимминговое устройство, которое считывало полные данные пластиковых карт.

После этого преступники изготавливали дубликаты карт, и снимали с них деньги. За два месяца ворам удалось обокрасть более 100 граждан на общую сумму в 12 млн рублей. Деньги они переводили на подконтрольные счета, а затем конвертировали в криптовалюту.

Злоумышленники пытались сбежать из Петербурга, но одного из них задержали на железнодорожном вокзале Новосибирска. Им оказался 27-летний мужчина, предварительно он выступает одним из организаторов схемы. У него изъяли ноутбук и средства связи.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в крупном размере. Подозреваемого арестовали. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски других соучастников.