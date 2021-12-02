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В Петербурге планируют открыть три станции метро до 2024 года

В Петербурге планируют открыть три станции метро до 2024 года. Это будут «Казаковская», «Путиловская» и «Горный институт».

Ververidis Vasilis / Shutterstock.com

О планах строительства подземки рассказал гендиректор ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг» Олег Панкратов. Напомним, что компания «Метрострой Северной столицы» на 65% принадлежит Смольному, на 35% — банку ВТБ.

«На ближайшую перспективу это три станции: Казаковская, Путиловская и Горный институт. В планах сдать эти станции к 2024 году", — рассказал Панкратов.

Он также пояснил, что компания уже занялась проектировкой новых станций. На 2022 год уже есть «дорожная карта» в которой указано, какие станции начнут сроить, пишет «Интерфакс».

«Это, прежде всего, развитие коричневой и зеленой линий «Петербургского метрополитена». Параллельно мы начали проектирование новых объектов», — говорит гендиректор «ВТБ Инфраструктурный холдинг».

Напомним, в Петербурге подписали контракт на выполнение работ между Смольным и «Метростроем Северной столицы» (большинство акций компании принадлежит городу). В основе лежит проект по развитию метрополитена до 2045 года.

Также компания «Метрострой Северной столицы» рассчитывает приступить к строительству станции «Туристская» в Приморском районе Петербурга в 2022 году.

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