В Петербурге планируют открыть три станции метро до 2024 года. Это будут «Казаковская», «Путиловская» и «Горный институт».
О планах строительства подземки рассказал гендиректор ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг» Олег Панкратов. Напомним, что компания «Метрострой Северной столицы» на 65% принадлежит Смольному, на 35% — банку ВТБ.
«На ближайшую перспективу это три станции: Казаковская, Путиловская и Горный институт. В планах сдать эти станции к 2024 году", — рассказал Панкратов.
Он также пояснил, что компания уже занялась проектировкой новых станций. На 2022 год уже есть «дорожная карта» в которой указано, какие станции начнут сроить, пишет «Интерфакс».
«Это, прежде всего, развитие коричневой и зеленой линий «Петербургского метрополитена». Параллельно мы начали проектирование новых объектов», — говорит гендиректор «ВТБ Инфраструктурный холдинг».
Напомним, в Петербурге подписали контракт на выполнение работ между Смольным и «Метростроем Северной столицы» (большинство акций компании принадлежит городу). В основе лежит проект по развитию метрополитена до 2045 года.
Также компания «Метрострой Северной столицы» рассчитывает приступить к строительству станции «Туристская» в Приморском районе Петербурга в 2022 году.
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