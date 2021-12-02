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В Петербурге заработала почта Деда Мороза. Письмо доставят прямиком в Великий Устюг

В Петербурге запустили почту Деда Мороза. Отправить письмо новогоднему волшебнику можно в отделениях «Почты России» с 1 по 31 декабря, рассказали в пресс-службе компании.

Shutterstock.com

В крупных почтовых отделениях установят специальные новогодние ящики. Письмо Деду Морозу можно отправить и через обычный ящик — они есть во всех почтовых отделениях и на некоторых фасадах зданий.

Все письма отправятся в Великий Устюг в резиденцию Деда Мороза. А в ответ отправителям вышлют письмо от главного зимнего волшебника. А еще у жителей других регионов есть возможность послать поздравления местному Деду Морозу: например, удмуртскому дедушке Тол Бабаю или якутскому Чысхаану. В прошлом году «Почта России» отправила более 221 тысячи таких писем.

Напомним, праздничный поезд с Дедом Морозом прибудет в Петербург 8 января. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД. Путешествие Деда Мороза по стране начнется 5 декабря из Великого Устюга. За 41 день главный новогодний волшебник проедет более 13 тысяч километров и посетит 36 городов.

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