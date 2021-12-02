В Петербурге закупают сканеры QR-кодов для общественного транспорта

В документах сказано, что сканер будет считывать QR-код с разовых проездных через мобильные устройства. Также в требованиях к оборудованию сказано, что сканер должен адаптироваться к условиям плохого освещения, а еще иметь хорошо видимый лазерный указатель.

На покупку сканеров «Горэлектротранс» выделит более 59 млн рублей, «Пассажиравтотранс» вложит до 58 млн рублей. Итоги конкурса подведут 21 декабря 2021 года. А уже к 1 апреля 2022 года считыватели QR-кодов появятся минимум в 1,5 тысячах автобусов и более чем в 1 тысяче трамваев и троллейбусов.

Напомним, в общественном транспорте Петербурга появятся проездные билеты с QR-кодами. Они нужны, чтобы в городе заработал пересадочный тариф — его планируют ввести с началом транспортной реформы.

Также в Петербурге к 2022 году не останется транспорта с проездом за наличные. Такое заявление сделал губернатор Александр Беглов. Однако речь идет не о всех маршрутах, а о 347 в рамках грядущей транспортной реформы.