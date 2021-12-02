«Морозы крепнут»: синоптики предупредили петербуржцев о похолодании

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 2 декабря, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться влиянием небольшого, промежуточного гребня антициклона, с востока и с запада сжатого облачными вихрями. Это станет причиной преимущественно облачной погоды, обойдется без существенных осадков, а температурный фон будет по-прежнему ниже нормы.

Температура воздуха в городе составит -6…-8 градусов, по области -5…-10. Ветер ожидается восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Также минувшая ночь на 2 декабря стала самой холодной в Петербурге с начала зимы. По подсчетам Леуса, температура воздуха опустилась до -8,3 градуса по Цельсию.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 3 декабря, ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью составит -8…-10 градусов, днем -3…-5. На дорогах образуется гололедица, атмосферное давление будет меняться мало.

В субботу, 4 декабря, в Петербурге пройдет небольшой, ночью местами умеренный снег. В ночное время суток температура воздуха составит -6…-8 градусов, днем -4…-6. дорогах по-прежнему гололедица, атмосферное давление будет повышаться.