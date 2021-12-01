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Петербуржец отсудил 2 тысячи рублей за снятые с него штаны в отделе полиции. Он просил миллион

Петербуржцу удалось отсудить две тысячи рублей за то, что в отделе полиции с него сняли штаны. При этом просил он гораздо больше — 1 миллион рублей.

Shutterstock.com

Исковое заявление Никиты Карманова к ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, а также МВД рассмотрел Смольнинский районный суд. Он был задержан 27 января и выпущен на следующий день. При задержании, по словам Карманова, на нем были спортивные штаны со вшитым шнурком на поясе. Сотрудники полиции заставили Никиту снять элемент одежды — поэтому все время нахождения в отделении полиции он был «в весьма унизительном положении, без штанов».

За свое «унизительное положение» петербуржец просил взыскать с ответчиков солидарно убытки в размере 55 тысяч рублей, моральный вред в 1 миллион рублей, а также госпошлину в 2 150 рублей.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, требования Карманова были удовлетворены частично. Моральный вред был оценен судом в 2 тысячи рублей. С МВД за счет казны ему присудили компенсацию в размере 35 тысяч рублей — она покроет расходы на защитника и представителя. Также петербуржцу вернули 2 150 рублей за госпошлину.

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