Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе торгового комплекса, в рамках сотрудничества с Русским музеем новогодние витрины было решено посвятить одному из самых ярких явлений в мировом искусстве — русскому авангарду. Здесь появились аллюзии на знаменитые супрематические работы Казимира Малевича, его учеников и последователей Николая Суетина и Ольги Розановой, а также на шедевры художника Кузьмы Петрова-Водкина.

Разрабатывая концепцию, сотрудники Русского музея хотели внести в проект не только неординарный и праздничный визуальный ряд, но и познавательное начало. С этой целью в 13 витринах будет размещен QR-код, ведущий в раздел «события» на сайте музея. Там будет представлена информация о проекте, включающая рассказ о своеобразии искусства авангарда, а также изображения шедевров, по мотивам которых создавались дизайнерские решения витрин и аннотации к ним.

«Чтобы передать дух классического нового года через авангардную призму, мы взяли за основу знаменитые полотна известных художников и переосмыслили их с помощью знакомых посетителям новогодних символов. Мы использовали создающие праздничное настроение елки и елочные шары, конфетти и конфеты, дополнив новогоднюю палитру большим количеством блестящих и зеркальных материалов — глиттером, блестками, неоном и композитом», — добавила генеральный директор ТК Дарья Ветрова.