Цифра дня: сколько кубометров снега вывезли за сутки из Петербурга

За сутки с петербургских улиц вывезли более 28 тысяч кубометров снега, а всего с начала периода снегопадов — почти 40 тысяч кубометров.

Высота снежного покрова за два дня превысила 20 сантиметров. Всего на петербургские дороги легло около 1,2 миллиона кубометров снега, площадь уборки в городе составляет почти 60 миллионов квадратных метров.

В комитете также отметили, что этой ночью тротуары и проезжие части от снега убирали 425 дворников, 1127 единиц спецтехники, а днем 1 декабря — 1 223 дворника и 1 222 единицы спецтехники.

Напомним, с вечера понедельника не переставая шел снег и укутал весь город в белое одеяло. Однако не все рады такой погоде: в Петербурге огромные пробки, коммунальщики не успевают чистить дороги, а еще и задерживаются электрички. Показываем последствия ночного снегопада.